Migranti: Palazzotto (Si), ministri in Ue discutono di Ong e non di tragedia in Libia

Roma, 18 lug 19:01 - (Agenzia Nova) - Erasmo Palazzotto, deputato di Sinistra italiana, su Twitter, osserva: "Il fatto che i ministri degli Interni europei affrontino la questione migratoria discutendo delle Ong che quest'anno hanno salvato meno di 300 persone invece di discutere di cosa sta accadendo in Libia la dice lunga sul perché l'Europa è in declino."

