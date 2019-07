Tpl Roma: Pacetti (M5s), arrivano 227 bus nuovi. Oggi altro passo avanti per rilancio Atac

- "Arrivano i 227 nuovi autobus di Atac. Abbiamo appena approvato in Assemblea capitolina un atto necessario al passaggio formale dei mezzi ad Atac. Gli autobus adesso saranno immatricolati e potranno circolare per le strade della nostra città". Lo scrive, su Facebook, il consigliere capitolino M5s Roma, Giuliano Pacetti. "Rafforziamo così il trasporto pubblico locale. Quando siamo arrivati l’età media degli autobus della Capitale era di circa 12 anni, la flotta più vecchia di Europa. Perché nessuno prima di noi da anni ha provveduto ad investire per acquistare mezzi nuovi. Non ci fermiamo qui. Quello di oggi è solo un altro passo in avanti per il rilancio di Atac", conclude. (Rer)