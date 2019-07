Messico: visita parlamentari Usa per esaminare Usmca, domani incontro con Lopez Obrador

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di parlamentari statunitensi, in gran parte democratici, si è da oggi in Messico per valutare con autorità locali il contenuto del nuovo accordo commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca), testo che attende il via libera da Camera e Senato Usa. Nella giornata di domani, la delegazione incontrerà il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador. "Mi riunirò con legislatori che vengono ad ascoltare il punto di vista di tutti i settori del paese a proposito del trattato", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana, promettendo di ribadire la volontà del governo all'approvazione del testo. Il parlamento messicano è stato il primo a ratificare il documento firmato dai governi dei tre paesi a fine novembre del 2018. (segue) (Mec)