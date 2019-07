Messico: visita parlamentari Usa per esaminare Usmca, domani incontro con Lopez Obrador (2)

- Gli incontri sono stati programmati nell'ambito di una più ampia azione tesa a limare le resistenze espresse dai Democratici, detentori della maggioranza alla camera dei Rappresentanti. Pesano in particolare le richieste fatte alla Casa Bianca di maggiori garanzie sui temi del rispetto dell'Ambiente, partita che si intreccia con gli impegni sul patto climatico, sulle questioni relative ai diritti d'autore e sull'applicazione stringente degli impegni sul diritto del lavoro. In queste ore, riferiscono i media Usa, sono partite le trattative tra negoziatori del governo e parlamentari per introdurre correttivi utili all'approvazione dell'accordo. Un lavoro che non potrà però mettere in discussione la struttura formale del testo, pena la riapertura di un negoziato già protrattosi per lunghi mesi. (segue) (Mec)