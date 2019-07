Messico: visita parlamentari Usa per esaminare Usmca, domani incontro con Lopez Obrador (3)

- Il primo ostacolo alla ratifica del testo era stato posto dalla persistenza dei dazi all'importazione dei prodotti di acciaio e alluminio decisi dall'amministrazione Trump nel 2018. Misure che la Casa Bianca decideva di sollevare a metà maggio, ottenendo in breve la fine delle analoghe misure decise a suo tempo dal governo messicano. Per arrivare all'accordo Messico e Canada si erano impegnati a impedire che prodotti siderurgici cinesi potessero arrivare attraverso i loro paesi al mercato statunitense. "L'unica cosa che abbiamo concordato è di mettere a regime un monitoraggio per evitare la triangolazione delle esportazioni di acciaio da altri paesi, come Cina, Corea e anche Europa", ha spiegato ha detto il sottosegretario agli esteri del Messico, l'esperto negoziatore Jesus Seade. (segue) (Mec)