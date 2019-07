Messico: visita parlamentari Usa per esaminare Usmca, domani incontro con Lopez Obrador (4)

- Poi, a fine maggio, era stata la volta delle nuove sanzioni commerciali alle importazioni dal Messico promesse dal presidente Trump come strumento per forzare la crisi dei migranti. Dopo una settimana di intensi negoziati si arrivava a un accordo che, in soldoni, obbliga il Messico a intensificare i controlli sui flussi di persone in arrivo dall'America centrale, a partire da un maggior presidio della frontiera con il Guatemala. Il paese si impegna inoltre ad ospitare sul proprio territorio i migranti che sono in attesa di sapere se le autorità Usa concedono loro il diritto d'asilo. A questi, il Messico garantirà assistenza sanitaria ed educativa, ma anche opportunità di lavoro e di integrazione, mentre gli Usa dovranno accelerare i tempi per l'evasione delle domande di asilo. (segue) (Mec)