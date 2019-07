Messico: visita parlamentari Usa per esaminare Usmca, domani incontro con Lopez Obrador (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capitolo della soluzione delle controversie sembra essere stato quello che più ha impegnato i negoziatori di Ottawa e Washington. Al termine di quello che le cronache hanno descritto come un estenuante braccio di ferro, le parti hanno deciso di non cambiare i meccanismi esistenti per regolare le controversie sull'interpretazione e l'applicazione del vecchio Nafta. In particolare, rimane fermo il testo dell'articolo 19, quello diretto a risolvere i possibili sospetti di dumping. Il capitolo consente a ciascuno degli stati membri di appellarsi ad una giuria indipendente nel caso in cui ritengano di essere stati discriminati o danneggiati economicamente da una delle altre nazioni dell'accordo. Clausola che gli Stati Uniti hanno a lungo sostenuto fosse lesiva della loro sovranità nazionale. Diversa la sorte del capitolo 11, quello che disciplina le controversie tra paesi e investitori esteri: cade totalmente tra Canada e Usa, rimane valido per il Messico ma solo in alcuni settori chiave come petrolio, gas, infrastruttura e tlc. (segue) (Mec)