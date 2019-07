Messico: visita parlamentari Usa per esaminare Usmca, domani incontro con Lopez Obrador (7)

- Per quanto riguarda il settore dei prodotti caseari, spina nel fianco nei negoziati Canada-Stati Uniti, Washington è riuscita a ottenere un maggiore accesso al mercato canadese, superiore al 3,3 per cento concesso dal Canada nell'ambito del Partenariato Trans-Pacifico (Tpp). Ottawa manterrà gli elevati dazi su latticini e derivati (anche oltre il 200 per cento), ma le parti progressivamente faranno scendere quelli su due soli prodotti, siero e margarina. Il Messico ha messo in salvo la proprietà "diretta, inalienabile e imprescrittibile" delle risorse naturali, a partire dagli idrocarburi. Un risultato che si è intestato il presidente Lopez Obrador, presente nell'ultima fase delle trattative tramite il suo negoziatore, Jesus Seade. L'attuale governo messicano è fortemente critico nei confronti della riforma energetica del 2014, strumento che rompe dopo decenni il monopolio della compagnia statale Pemex aprendo alla partecipazione di capitale straniero e privato nel comparto e che potrebbe essere rivisto nella prossima legislatura. È stato "messo l'accento sulla difesa della sovranità" del Messico nel decidere "uso e destino finale" delle proprie risorse naturali, aveva commentato Lopez Obrador. (segue) (Mec)