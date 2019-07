Regeni: legale famiglia, chiesto il richiamo dell’ambasciatore al Cairo per consultazioni

- La famiglia di Giulio Regeni, il ricercatore italiano rapito e ucciso in Egitto nel 2016, ha chiesto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il richiamo dell’ambasciatore d’Italia al Cairo, Giampaolo Cantini, per consultazioni. Lo ha detto ai giornalisti l’avvocato Alessandra Ballerini al termine di un incontro a Montecitorio con Conte e con il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico. “Sul caso – ha spiegato il legale - non ci sono passi avanti di nessun tipo L’ultima rogatoria risale al 30 aprile scorso e non ha avuto alcuna risposta da parte egiziana. Non ci sono contatti tra le procure dal novembre scorso, da quando cioè il procuratore (Sergio) Colaiocco era sceso al Cairo e poi aveva iscritto cinque persone dei servizi di sicurezza egiziani. Per questo – ha concluso Ballerini – abbiamo chiesto il richiamo dell’ambasciatore per consultazioni”. (Res)