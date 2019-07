Nautica: Fogliani (Lega), pdl su patente approvata anche in Senato, è legge

- La deputata veneziana della Lega Ketty Fogliani informa in una nota: "L'entrata in vigore dell'obbligo della patente nautica per la conduzione di piccoli natanti motori marini superiori a 750 cc (40 cavalli) a iniezione a due tempi finalmente è legge". Fogliani, prima firmataria della proposta di legge che contempla il differimento al primo gennaio 2020 del termine per l'applicazione della disposizione del codice della nautica da diporto che prevede l'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, spiega: "Oggi, infatti, la proposta di legge a mia firma è stata approvata anche al Senato per cui ora è a tutti gli effetti legge. Ringrazio i colleghi parlamentari, deputati prima e senatori poi, per aver dato la giusta importanza a questo provvedimento che risponde alle esigenze degli operatori della nautica e rappresenta davvero una scelta di buon senso necessaria per evitare danni economici al settore e contribuire allo sviluppo del turismo di questo tipo. L'approvazione - conclude - permette di tutelare la stagione turistica estiva del nostro Paese e di accogliere, finalmente, le richieste di imprese che si occupano appunto di turismo e di proprietari di imbarcazioni". (Com)