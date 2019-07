Iran: Lavrov sollecita risoluzione disaccordi attraverso dialogo

- Mosca è interessata alla soluzione dei disaccordi esistenti nella zona del Golfo Persico e sull'Iran, attraverso il dialogo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov a seguito di colloqui con il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas, a margine del Dialogo di Petersburg, forum in corso a Koenigswinter, in Renania settentrionale-Vestfalia. "Siamo interessati a promuovere un'agenda unificante in questa importante regione del mondo, siamo interessati ad eliminare le differenze esistenti attraverso il dialogo", ha dichiarato Lavrov in conferenza stampa. In questo contesto, ha osservato il ministro, Mosca ricorda l'iniziativa russa per garantire la sicurezza collettiva in questa regione, a cui prendono parte gli Stati arabi del Golfo Persico e dell'Iran. (Rum)