Imprese: al Mise tavolo su Industria Italiana Autobus, prossima consegna primi nuovi bus per Roma

- Sì è svolto oggi al ministero dello Sviluppo economico il tavolo su Industria Italiana Autobus, presieduto dal vicecapo di gabinetto Giorgio Sorial, a cui hanno partecipato il ministero del Lavoro, gli Enti locali, Invitalia, azienda e sindacati. In apertura - riferisce una nota Mise - il nuovo amministratore delegato dell'azienda Giovanni De Filippis, ha illustrato lo stato di avanzamento del piano industriale che ha portato ad un netto incremento delle commesse realizzate in Italia e ad una diminuzione di quelle realizzate all'estero. A tal riguardo, è stato annunciato che prossimamente verranno consegnati i primi nuovi autobus per la città di Roma, che rappresenta uno dei principali clienti dell'azienda. (segue) (Com)