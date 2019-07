Imprese: al Mise tavolo su Industria Italiana Autobus, prossima consegna primi nuovi bus per Roma (2)

- I passi in avanti compiuti hanno, inoltre, garantito il reimpiego di tutti i lavoratori in cassa integrazione nel sito di Bologna, mentre per il sito di Flumeri sono in corso di definizione i contratti per la manutenzione e l'ammodernamento dello stabilimento, propedeutici al riassorbimento dei lavoratori per i quali sono già stati attivati dei percorsi di formazione. Il riavvio delle linee di produzione del sito campano sarà sostenuto anche con la sottoscrizione del Contratto di sviluppo. (segue) (Com)