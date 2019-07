Imprese: al Mise tavolo su Industria Italiana Autobus, prossima consegna primi nuovi bus per Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova compagine societaria, guidata a maggioranza da Invitalia e Leonardo, ha permesso quindi un netto cambiamento rispetto al passato nella gestione dell'azienda, consentendo di avviare il rilancio di un marchio storico e realizzare il polo italiano di produzione di autobus, così come auspicato dal ministro Di Maio nel momento in cui ha preso in mano il dossier. Questi primi risultati, sui quali i sindacati hanno espresso soddisfazione, sono stati raggiunti attraverso il lavoro sinergico portato avanti dai nuovi soci che proseguiranno insieme nell'implementazione del piano industriale che prevede anche un aumento degli investimenti. (segue) (Com)