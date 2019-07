Imprese: al Mise tavolo su Industria Italiana Autobus, prossima consegna primi nuovi bus per Roma (4)

- Inoltre - continua il Mise - verrà concesso un ulteriore periodo di tempo per verificare la presenza di un nuovo partner industriale, che sia in grado di portare all'azienda un valore aggiunto, sia in termini di tecnologia che di know-how nel settore dei mezzi ecosostenibili. Il vicecapo di gabinetto Giorgio Sorial ha ricordato: "Il primo incontro presieduto da questo governo su Industria Italiana Autobus risale a un anno fa. Da allora sono stati raggiunti molti risultati, a dimostrazione del fatto che quando si svolge un lavoro serio e sinergico tra le parti coinvolte, si mette un’azienda in difficoltà in condizione di rialzarsi ed avere un futuro produttivo, salvaguardando i lavoratori". (Com)