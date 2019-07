Arabia Saudita: Fmi rivede al ribasso stima su deficit di bilancio

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rivisto al ribasso la stima sul deficit di bilancio dell’Arabia Saudita per l’anno in corso, dal 7 al 6,5 per cento, dato comunque ben al di sopra le proiezioni del governo, pari al 4,2 per cento. Lo si legge in un comunicato diramato oggi, 18 luglio, dal Fondo. L’istituzione prevede inoltre una crescita del 2,9 per cento del settore non petrolifero grazie all’aumento della spesa pubblica e della fiducia. Tuttavia, l’aumento del Pil reale dovrebbe rallentare all’1,9 per cento a causa della crescita di soli 0,7 punti percentuali del settore petrolifero con l’attuazione del nuovo accordo Opec+ sui tagli alla produzione. Sempre stando alle stime dell’Fmi, il tasso di disoccupazione dovrebbe vedere un leggero calo ma restare sostanzialmente alto, a 12,5 punti percentuali.(Res)