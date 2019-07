Imprese: Terna, concluso lancio di emissione obbligazioni a 6 anni per 500 milioni di euro

- Terna ha lanciato oggi con successo un'emissione obbligazionaria in euro destinata a investitori istituzionali. Lo riferisce la stessa società con un comunicato. L'emissione, che ha ottenuto grande favore da parte del mercato con una richiesta di circa quattro volte l'offerta, è stata realizzata nell'ambito del proprio Programma euro medium term notes (Emtn) da 8 miliardi di euro, a cui è stato attribuito un rating "BBB+" da Standard and Poor's, "(P)Baa2" da Moody's, "BBB+" da Fitch e "A-" da Scope e ammonta a 500 milioni di euro. Il bond ha una durata pari a sei anni e scadenza in data 25 luglio 2025, pagherà una cedola pari allo 0,125 per cento, la più bassa per un'obbligazione di una corporate italiana con durata sopra i cinque anni, sarà emesso a un prezzo pari a 99,245, con uno spread di 45 punti base rispetto al midswap e uno spread indicativo più basso di circa 70 bps rispetto al Btp di pari durata. (segue) (Com)