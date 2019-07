Imprese: Terna, concluso lancio di emissione obbligazioni a 6 anni per 500 milioni di euro (2)

- Il costo effettivo per Terna dell'emissione risulta, quindi, pari a 0,25 per cento rispetto a un costo medio complessivo del debito netto consolidato di piano pari all'1,6 per cento. Per il bond sarà presentata richiesta per l'ammissione a quotazione alla borsa del Lussemburgo. L'operazione, a copertura delle esigenze del Piano industriale del Gruppo, rientra nella strategia finanziaria di Terna, finalizzata alla massima efficienza e a una gestione proattiva dell'indebitamento volta a cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato dei capitali. L'emissione obbligazionaria è stata collocata da un sindacato di banche composto da Banca Akros, Banca IMI, BNP Paribas, Morgan Stanley, Société Générale, SMBC Nikko e UniCredit nel ruolo di joint lead managers e joint bookrunners. (Com)