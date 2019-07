Innovazione: Maire Tecnimont, nuovo passo per digital transformation con acquisizione Protomation (2)

- Applicando il proprio know-how, che spazia dal licensing della tecnologia alle attività di Epc contracting, Maire Tecnimont è in grado di integrare la digitalizzazione dell’impianto durante le fasi di ingegneria e design del progetto e di far leva sulla conoscenza completa delle componenti e dei processi dell’impianto. L’offerta di prodotti e servizi nel portfolio di Maire Tecnimont è mirata a migliorare l’efficienza dell’impianto, i fattori relativi a Salute, Sicurezza, Protezione, Ambiente, nonché ad ottimizzare risorse e produttività, ad esempio, accelerando e migliorando il training e le capacità operative del personale addetto all’impianto. Pierroberto Folgiero, ad del gruppo Maire Tecnimont, ha commentato: “La digital transformation sta dando una spinta quanto mai necessaria alla nostra industria ed il nostro obiettivo è sfruttare il vantaggio digitale per accelerare il miglioramento dei processi. L’acquisizione di Protomation si sposa perfettamente con la nostra strategia per la digital transformation, dato che arricchiamo la nostra value proposition con nuovi servizi, ed allo stesso tempo miglioriamo il nostro modello operativo grazie alle tecnologie digitali.” “Questa acquisizione rafforza ancora maggiormente i nostri sforzi e avvicina Stamicarbon al suo obbiettivo di portare i benefici della digitalizzazione agli impianti urea in tutto il mondo– ha aggiunto Pejman Djavdan, managing director di Stamicarbon – Il talento e le conoscenze del team di Protomation si dimostreranno un supporto di inestimabile valore in tale direzione”. Leo Rams, managing director di Protomation, ha commentato: “Accogliamo con soddisfazione il nostro ingresso nel Gruppo Maire Tecnimont poiché ci offre l’opportunità di espandere ulteriormente la nostra base clienti, creando nuove opportunità di sviluppo e di commercializzazione per le nostre soluzioni ad alto valore aggiunto, a beneficio di tutte le parti coinvolte. L’operazione ci fornirà inoltre una prospettiva strategica di più lungo periodo per le nostre attività”. (com)