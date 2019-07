Ue-Canada: Tusk e Trudeau, intensificare cooperazione per garantire crescita economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Canada e Unione europea intensificheranno ulteriormente la loro cooperazione per garantire una crescita economica a vantaggio di tutti. E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta che il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, e il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, hanno rilasciato dopo il loro incontro di ieri e oggi a Montreal per il 17mo vertice Canada-Unione europea. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue. La partnership tra Canada e Unione europea è profonda e duratura, con le sue radici in valori condivisi, una lunga storia di stretta cooperazione e forti legami tra i popoli. L'accordo di partenariato strategico Canada-Ue e l'accordo economico e commerciale globale (Ceta) riflettono il nostro impegno comune nell'affrontare le sfide globali in un modo che avvantaggia i nostri cittadini, sostiene i nostri valori e rafforza l'ordine internazionale basato sulle regole. "Intensificheremo ulteriormente la nostra cooperazione per garantire una crescita economica a vantaggio di tutti, combattere il cambiamento climatico e proteggere l'ambiente, promuovere la pace e la sicurezza internazionali, promuovere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne e promuovere l'innovazione", si legge nella dichiarazione congiunta. (Beb)