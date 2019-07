Iran: ministro Esteri russo Lavrov, erroneo imporre responsabilità Piano globale solo a Teheran

- È un errore attribuire la responsabilità dell'attuazione del Piano globale congiunto del 2015 solo all'Iran. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov in una conferenza stampa in seguito ai negoziati con il collega tedesco Heiko Maas. "Stiamo lavorando con l'Iran, come con Germania, Francia, Regno Unito e con il Servizio europeo di azione esterna, chiedendo moderazione, esortando a salvare questo accordo con sforzi comuni. E oggi, lo sottolineiamo in particolare, è molto importante assicurare l'unità di azione, l'unità delle posizioni di tutte le parti di questo accordo: la troika europea, la Russia, la Cina. Difficilmente possiamo ottenere un risultato se diciamo che la salvezza di questo accordo dipende solo dall'Iran", ha dichiarato Lavrov. (Rum)