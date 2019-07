Siria: ministro Esteri tedesco Maas, Germania prende atto degli sforzi di Mosca nel processo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania prende atto degli sforzi della Russia in merito al processo politico in Siria. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, secondo il quale, nel conflitto siriano, Germania e Russia occupano posizioni opposte, ma sono unite nel comprendere che la situazione non può essere risolta con mezzi militari. "Senza un processo politico sostenibile, non ci sarà una Siria stabile. Proprio su questo dovremmo concentrarci: la Russia ha preso alcune misure per incoraggiare il governo di Damasco a partecipare a tale processo, è palese e positivo", ha dichiarato Maas in apertura della 18ma riunione del Forum di dialogo di Pietroburgo. Il ministro tedesco ha osservato che dovrebbero essere intraprese misure per prevenire un'ulteriore escalation ad Idlib, nel nord-ovest del paese, mentre la creazione di una commissione costituzionale è "attesa da tempo". (Rum)