Cultura: Campidoglio, mostre eventi e appuntamenti per il weekend a Roma (9)

Cultura: Campidoglio, mostre eventi e appuntamenti per il weekend a Roma

- Al Casino dei Principi di Villa Torlonia Luigi Boille. Luoghi di luce, scrittura del silenzio, curata da Claudia Terenzi e Bruno Aller, con il sostegno dell'Archivio Luigi Boille. Una panoramica di più di ottanta opere che raccontano il percorso artistico del Maestro dal 1958 al 2015. Per i possessori della Mic card è gratuito l'accesso ai Musei Civici e ai siti archeologici e artistici della Sovrintendenza capitolina. Sono inoltre gratuite le visite e le attività didattiche effettuate dai funzionari della Sovrintendenza capitolina che rientrano nel biglietto d'ingresso al museo, mentre non sono comprese le mostre al Museo di Roma a Palazzo Braschi e al Museo dell'Ara Pacis e l'esperienza di realtà aumentata al Circo Massimo. La MIC card, al costo di 5 euro, permette l'ingresso illimitato negli spazi indicati per 12 mesi. Per informazioni www.museiincomuneroma. Alla Casa della Memoria e della Storia, venerdì 19 luglio è visitabile WOMEN. La mostra fotografica di Emanuela Caso, a ingresso libero, che racconta l'universo delle donne, le loro qualità ed espressioni in un lungo viaggio tra Oriente e Occidente. Alla Casa del Cinema fino al 7 settembre 2019 è in programma la mostra Za e lo spazio a cura della Nettoon, che racconta la figura complessa e ricca di Cesare Zavattini con la sua prorompente e sconfinata forza creativa attraverso grandi pannelli che "guardano" il visitatore, cogliendo Za in alcuni momenti importanti della sua vita e lo sguardo vivo dei protagonisti delle sue opere. Presenti in mostra, inoltre, frasi che raccontano la sua figura, panelli di approfondimento e un documentario che ne illustra le opere. Proiezione, alle 21.30 di venerdì 19 luglio, di L'amica geniale, di Saverio Costanzo puntate 1 (le bambole) e 2 (i soldi). (segue) (Com)