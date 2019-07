Cultura: Campidoglio, mostre eventi e appuntamenti per il weekend a Roma (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serata omaggio per i 35 anni bim, la casa degli autori, sabato 20 luglio alle 21.30 con la proiezione, in lingua originale con sottotitoli in italiano, di Gegen Die Wand (La sposa turca) del regista Fatih Akin (Germania, Turchia, 2003, 123'). Domenica 21 luglio alle 21.30 per la rassegna Film opera, Falstaff di Giuseppe Verdi con la regia di Mario Martone. All'Auditorium Parco della Musica giro di boa per il Roma Summer Fest 2019, dopo 15 eventi la rassegna di concerti estivi nella Cavea giunge a metà percorso e prosegue fino al 2 agosto con altri 14 appuntamenti. Venerdì 19 luglio alle 21 Bowland ed invece sabato 20 sempre alle 21 Steve Hackett. La settimana di eventi clou culminerà domenica 21 alle 21 con il concerto già sold out di Thom Yorke. Il frontman dei Radiohead ospite in Auditorium eseguirà brani dalle sue opere da solista tra cui Anima, il suo ultimo progetto uscito il 27 giugno scorso. Alla Casa del Jazz, la rassegna Summertime, grande attesa venerdì 19 per il concerto di Charles Lloyd, uno dei più grandi sassofonisti viventi, un'autentica leggenda. Sabato 20 luglio Teresa De Sio presenterà il suo nuovo disco, Puro Desiderio. Domenica 21 di nuovo grande jazz con Peter Erskine, Eddie Gomez e Dado Moroni. (segue) (Com)