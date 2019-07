Cultura: Campidoglio, mostre eventi e appuntamenti per il weekend a Roma (11)

- La stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma ripropone dopo il successo della scorsa estate, da venerdì 19 luglio alle 21.00, La traviata di Giuseppe Verdi, ambientata nell'atmosfera della Dolce Vita felliniana dal regista Lorenzo Mariani. Sul podio, alla direzione dell'Orchestra dell'Opera di Roma, Manlio Benzi, al suo primo impegno con la Fondazione capitolina. A trasportarci in questa atmosfera saranno i costumi di Silvia Aymonino, le scene di Alessandro Camera, le luci di Roberto Venturi e i video di Fabio Iaquone e Luca Attilii. Luciano Cannito firma i movimenti coreografici. In scena il Coro del Teatro dell'Opera di Roma diretto dal Maestro Roberto Gabbiani. Lo stesso venerdì 19 luglio alle Terme di Caracalla alle 19.15 ci sarà l'appuntamento con la Lezione di Opera su La traviata, tenuta come sempre dal maestro Giovanni Bietti. Altro appuntamento sul palcoscenico del sito archeologico sabato 20 e domenica 21 luglio sarà con Mark Knopfler e la sua Band di dieci elementi, molti dei quali collaboratori da sempre, che presenta il Down the Road Wherever Tour 2019 dal nome del suo nono album da solista, in uscita il 19 novembre. (Com)