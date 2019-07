Cultura: Gallo (M5s), mentre noi incentiviamo alla lettura a Torre del Greco (Na) chiude una biblioteca

- "Da un lato il via alla Camera della legge sul libro, a sostegno dei librai e della cultura, dall'altro la riduzione di apertura al pubblico della Biblioteca comunale di Torre del Greco a causa della carenza di personale, due modi diversi di dare sostegno e linfa vitale al proprio territorio". Lo ha dichiarato Luigi Gallo, presidente della Commissione Cultura del Movimento 5 stelle commentando la chiusura nel periodo estivo della biblioteca E. Aprea del comune di Torre del Greco, in provincia di Napoli, a causa della mancanza di personale che copra sia le fasce mattutine che quelle pomeridiane. "È assurdo che chi governa la città di Torre del Greco – ha continuato Gallo - vada nella direzione opposta alla salvaguardia del sapere e della cultura mentre nella stessa settimana la Commissione che presiedo porta in approvazione in aula alla Camera dei Deputati una legge quadro che incentiva la lettura con premi e sconti". In merito i consiglieri comunali del Movimento 5 stelle di Torre del Greco Santa Borriello e Vincenzo Salerno hanno affermato: "Questi sono i segnali più eclatanti che rivelano la mancanza di rispetto per i cittadini, in particolare per i giovani. Una città senza cultura, senza la biblioteca è una città morta. Camilleri ha detto che la cultura, il sapere è come l'acqua, il pane. Tutti i giorni ne abbiamo bisogno".(Ren)