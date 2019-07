Comune: presentato il nuovo cda di Milano Ristorazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Impegno a sburocratizzare e a valutare la fattibilità della “schiscetta”, il pasto portato da casa dai bambini in caso di sciopero. Sono due dei passaggi del primo intervento di Bernardo Notarangelo, il nuovo presidente del Cda di Milano ristorazione alla sua prima audizione davanti alla Commissione Consiliare congiunta Partecipate ed Educazione, presieduta dai consiglieri Fabrizio De Pasquale e Paolo Limona durante la quale è stato presentato il nuovo Consiglio di amministrazione di Milano Ristorazione S.p.A. Composto, oltre che da Notarangelo, dai due consiglieri del cda Fabrizio de Fabritiis e Gabriella Iacono, i due predecessori di Notarangelo. Dal consigliere di Milano in Comune Basilio Rizzo è venuta la richiesta di Verificare i requisiti con cui è stato selezionato il presidente di Milano Ristorazione “visto che, nel suo curriculum, non c'è alcuna competenza nel settore”. Una richiesta, quella di Rizzo, che ha spezzato un po' quella che doveva essere una semplice presentazione istituzionale. “Non voglio apparire scortese – ha detto Rizzo - ma se facciamo le riunioni dobbiamo capire il perché di determinate scelte. I due membri del cda li conosciamo e abbiamo esperienza, ma per quanto riguarda il presidente, nel suo cv non c'è alcuna correlazione con l'incarico e allora le selezioni su cosa si fanno? Vedremo alla prova il giudizio”, ha detto il consigliere di Milano in Comune. (segue) (Rem)