Comune: presentato il nuovo cda di Milano Ristorazione (2)

- Origini pugliesi,figlio di insegnanti, 59 anni, ex giovane liberale, cresciuto a Roma, Notarangelo ha studiato a Pavia e si è trasferito a Milano per il suo primo lavoro nel 1983. “Rispetto al mio percorso professionale – ha spiegato – ho un'esperienza più che trentennale nella comunicazione anche allargata a software con una netta prevalenza in ruoli gestionali”. Ha lavorato 5 anni al gruppo Fininvest e 5 anni alla Rai “dei professori” Notarangelo, che si è definito un “manager con la testa tra le nuvole e piedi per terra: la testa tra le nuvole perché occorre innovare, e i piedi per terra perché poi ci sono i numeri e i bilanci da tenere presenti”. “È un ottimo manager – ha spiegato il capogruppo di Forza Italia, Fabrizio De Pasquale - che intende ricoprire l'incarico con spirito di 'civil servant': quando il Comune individua manager lo fa con requisiti legati più che alla competenza nel settore specifico a lo fa guardando alla capacità gestionale”. Da De Pasquale è venuta poi una critica contro la gestione monopolista del servizio di refezione scolastica di Milano Ristorazione: “Come si fa a misurare la qualità del servizio di un monopolista? Con un solo fornitore bisogna fare controlli il più estesi possibile per verificare la customer satisfaction, invece c'è pochissima trasparenza. E poi non disponiamo più del forno per fare il pane e le pizze, non è stata ancora modificata la procedura per consentire ai bambini di portare il cibo da casa in caso di interruzione del servizio per scioperi e assemblee”. “Si continuano a dare i tramezzini”, ha concluso De Pasquale facendo riferimento alla polemica sollevata dalla qualità dei tramezzini distribuiti dalla società del Comune il 19 novembre scorso. (segue) (Rem)