Comune: presentato il nuovo cda di Milano Ristorazione (3)

- “Sara mio interesse cura e piacere incontrare il coordinamento dei genitori della commissione mensa e avere un rapporto continuativo con loro”, ha spiegato Notarangelo, spiegando di intendere cominciare con l'ascolto di tutte le realtà coinvolte perché “diffido delle persone che entrano in strutture convinte di sapere tutto perché ho visto combinare disastri in questo modo. In questa fase il mio impegno sarà di ascolto, mi sto facendo delle idee saremo un 'dream team' per fare le cose bene”. La consigliera Arianna Censi (Pd), in risposta alla richiesta di Basilio Rizzo, ha espresso “fiducia nella capacità del sindaco di individuare figure che devono governare aziende pubbliche” e poi una richiesta al nuovo ad: “Nel primo anno di mandato si relazioni con chi si occupa di ristorazione perché credo sia molto importante per il mantenimento e miglioramento della qualità a fronte di una possibile diminuzione dei costi”. Apprezzamento per la scelta venuta anche dalla consigliera Diana De Marchi e da Anita Pirovano di Milano Progressista che ha suggerito di “cambiare il nome di Milano Ristorazione in 'Milano Food Policy”. (Rem)