Ue: M5s, Lega ha votato con Merkel-Macron-Pd, e ora?

- Il Movimento cinque stelle in una nota rileva: "Il Parlamento europeo oggi ha approvato una risoluzione in cui chiede nuove sanzioni al Venezuela (455 sì, 85 no, 105 astenuti). La Lega ha votato a favore, Pd ha votato a favore, il Ppe di Merkel ha votato a favore, i liberali di Macron hanno votato a favore, Forza Italia ha votato a favore, Fratelli d'Italia ha votato a favore, noi - rimarcano - ci siamo ci siamo astenuti. E ora?". (Rin)