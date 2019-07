Lega: fondi russi, Meranda, confermo quanto scritto in lettera a Repubblica

- In merito a quanto ha scritto nella lettera inviata a Repubblica in cui confermava di essere il "banchiere Luca" nell'audio pubblicato da Buzzfeed sull'incontro dello scorso 18 ottobre a Mosca, Gianluca Meranda ha detto: "L'ho scritto e confermo". Interpellato se durante l'interrogatorio i pm gli avessero chiesto sull'eventuale quarto uomo presente al tavolo al Hotel Metropol, l'avvocato romano 49enne ha risposto: "Non c'è stato modo perché non ho collaborato in questo senso".(Rem)