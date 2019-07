Ue: Parlamento riafferma suo appoggio a Codruta Kovesi come procuratore capo

- Il Parlamento europeo riafferma il proprio pieno appoggio alla romena Laura Codruta Kovesi quale procuratore capo europeo. Lo si apprende dal Parlamento europeo che ha spiegato che, su richiesta della conferenza dei presidenti del Parlamento europeo, il presidente David Sassoli invierà nelle prossime ore una lettera al Consiglio europeo per ricordare il pieno appoggio del Parlamento a Laura Codruta Kovesi in qualità di procuratore capo europeo."In vista dell'incontro informale dei ministri della giustizia e degli affari interni a Helsinki, il Parlamento desidera rinnovare il proprio impegno nei confronti di Laura Codruta Kovesi in qualità di candidato del Parlamento europeo per il procuratore capo europeo. È fondamentale che vengano assicurati il più rapidamente possibile le indagini e il perseguire presunti crimini contro il bilancio dell'Ue, come la frode, la corruzione o le frodi Iva transfrontaliere", ha dichiarato Sassoli. (segue) (Beb)