Ue: Parlamento riafferma suo appoggio a Codruta Kovesi come procuratore capo (2)

- Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento che istituisce la Procura europea, "Il Parlamento europeo e il Consiglio nominano di comune accordo il procuratore capo europeo per un mandato non rinnovabile di 7 anni e il Consiglio delibera a maggioranza semplice". La nomina del procuratore capo europeo è una codecisione del Parlamento e del Consiglio. Nel precedente mandato, la commissione per le libertà civili e la commissione per il controllo del bilancio hanno ascoltato i tre candidati selezionati da una giuria: Jean-Francois Bohnert dalla Francia, Laura Codruta Kovesi dalla Romania e Andres Ritter dalla Germania. Successivamente, entrambe le commissioni hanno scelto Laura Codruta Kovesi come loro scelta. (Beb)