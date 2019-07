Bangladesh: rohingya, necessaria cooperazione Cpi per indagini du Myanmar per crimini contro umanità

- E' necessaria una cooperazione efficiente, tempestiva e concreta da parte di tutte le parti interessate per autorizzare l'indagine sui presunti crimini contro l'umanità commessi contro la popolazione rohingya. Lo ha dichiarato l'Ufficio del procuratore della Corte penale internazionale (Cpi) oggi. "Speriamo di impegnarci il più velocemente possibile", ha commentato il vice procuratore James Stewart, aggiungendo che l'Icc lavorerà in piena conformità con la legge in quest'indagine. "Agiremo in modo indipendente, imparziale ed oggettivo; questi sono i principi che guidano tutte le nostre decisioni e azioni", ha detto Stewart. Il procuratore dell'Icc Fatou Bensouda ha recentemente chiesto ai giudici della Corte di autorizzare un'indagine sui presunti crimini contro l'umanità compiuti contro i rohingya da parte dello stato del Myanmar. La decisione riguardo a questa richiesta è ancora in sospeso e verrà presa dai giudici stessi. (segue) (Inn)