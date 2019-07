Bangladesh: rohingya, necessaria cooperazione Cpi per indagini du Myanmar per crimini contro umanità (2)

- Il procuratore ha riferito che c'è "una ragionevole base" per credere che almeno 700 mila rohingya siano stati deportati dal Myanmar al Bangladesh contro la loro volontà. Stewart, che è a capo della delegazione in Bangladesh, ha detto che quando i giudici prenderanno una decisione rispetto alla richiesta del procuratore, la Corte, seguendo le sue normali pratiche, informerà il pubblico. "La riservatezza durante le indagini è fondamentale per proteggerne l'integrità, e per proteggere la sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti", ha commentato Stewart. Per quanto riguarda la firma di un Memorandum d'intesa con il Bangladesh, il vice procuratore ha detto che è pratica comune ovunque. "Non ci sono sentimenti negativi da parte del Bangladesh, che peraltro è uno stato membro del Cpi", ha riferito Stewart, aggiungendo che il Myanmar non è membro del Cpi e che perciò l'eventuale indagine si concentrerà solo sui crimini commessi nel territorio del Bangladesh. Stewart ha aggiunto che Cpi ha cercato di contattare il governo del Myanmar ma che per ora quest'ultimo non ha voluto interagire. (segue) (Inn)