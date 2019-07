Bangladesh: rohingya, necessaria cooperazione Cpi per indagini du Myanmar per crimini contro umanità (3)

- Il vice prosecutore ha detto anche che un'indagine sulla deportazione e crimini collegati significherà guardare attentamente alla violenza che non ha lasciato scelta alla popolazione rohingya se non quella di abbandonare il Myanmar. La delegazione dell'Ufficio del procuratore è arrivata in Bangladesh per una visita di una settimana per incontrare le parti interessate e spiegare il processo giudiziario. La delegazione rimarrà in Bangladesh per una settimana, e incontrerà funzionari del governo e rappresentanti di organizzazioni internazionali per affrontare la questione dei rohingya. La delegazione è atterrata all'aeroporto internazionale Hazrat Shahjalal la mattina del 16 luglio, e partirà il 22 luglio. Oltre che incontrare funzionari dei ministeri del Diritto e dell'Interno, i membri della delegazione del Cpi faranno anche visita ai campi rohingya per osservare la situazione in prima persona. (segue) (Inn)