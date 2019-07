Milano: Sollazzo (M5S) su Rogoredo, si convochi seduta commissione sicurezza

- Simone Sollazzo, consigliere comunale M5S a Milano e membro della commissione consiliare Sicurezza ha commentato in una nota la morte di un 33enne per overdose nell'area del "boschetto della droga": "Ancora un morto per overdose nel boschetto della droga di Rogoredo. Sembrava che la situazione stesse migliorando dopo l'intesa tra Comune e Regione ma evidentemente non è abbastanza. Chiedo quindi che si convochi una seduta della commissione consiliare Sicurezza con la partecipazione dell'assessore Gallera e della vice Sindaco Scavuzzo per aggiornare i consiglieri sullo stato dell'arte e per eventuali nuove proposte da parte dei gruppi consiliari". (com)