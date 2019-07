Polonia: vicepremier, Trump sarà a commemorazione scoppio Seconda guerra mondiale

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, prenderà parte alla commemorazione dell’80mo anniversario dello scoppio della Seconda guerra mondiale a Varsavia. Lo ha dichiarato al portale d’informazione “wp.pl” il vicepremier polacco, Jacek Sasin. “Siamo fiduciosi per quanto riguarda la sua presenza, anche se al momento non ci sono ancora conferme ufficiali”, ha detto il vicepremier, aggiungendo che alla cerimonia potrebbe prendere parte anche il cancelliere federale tedesco, Angela Merkel. Sasin ha poi annunciato che le autorità polacche non hanno invitato all’evento il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. “Si tratta del leader di un paese responsabile di aggressioni armate nei confronti dei suoi vicini”, ha detto, aggiungendo che la prossima edizione dell’evento non si terrà a Westerplatte, ma a Varsavia in quanto capitale del paese. (Vap)