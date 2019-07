Speciale infrastrutture: Indonesia, presidente Widodo, rafforzare cooperazione con Singapore in infrastrutture e investimenti

- Singapore e Indonesia sono alla ricerca di opportunità per collaborare più strettamente su infrastrutture, investimenti e sviluppo delle risorse umane. Lo ha reso noto il presidente indonesiano Joko Widodo nel contesto degli incontri con il ministro degli Esteri di Singapore Vivian Balakrishna, affermando che queste tre aree sono fondamentali per aiutare il suo paese ad affrontare le turbolenze dell'economia globale. "L'era della distruzione digitale e dei cambiamenti nelle catene dei valori globali contiene grandi sfide, ma anche nuove opportunità", ha detto Balakrishnan riassumendo la sua visita di tre giorni a Giacarta, in Indonesia, che ha incluso l'incontro con il suo omologo Retno Marsudi e con il presidente Widodo. Balakrishnan ha dichiarato che il viaggio gli ha dato l'opportunità di comprendere nel profondo le priorità del presidente indonesiano che inizierà il suo secondo termine a ottobre. "Siamo in un momento in cui, a livello globale, la gente sta riconsiderando le proprie catene dei valori. Questa è un'opportunità che Indonesia e Singapore hanno per collaborare strettamente nell'attrarre investimenti, e nell'attrarre questa vitale catena del valore globale", ha dichiarato il ministro degli Esteri di Singapore. Alcune delle collaborazioni tra Singapore e Indonesia sono state riesaminate durante gli incontri di Balakrishnan a Giacarta. Quest'ultimo ha notato come il Kendal Industrial Park a Semarang, joint venture tra la Sembcorp Development di Singapore e la Pt Jababeka indonesiana, stia funzionando molto bene. Più di un milione di dollari sono stati investiti nel parco industriale, vengono creati posti di lavoro, e Singapore ha sviluppato con l'Indonesia un politecnico per istruire i lavoratori sulle abilità necessarie. "Sia il presidente che il ministro degli esteri indonesiano hanno concordato che infrastrutture, investimenti e sviluppo delle risorse umane sono le aree in cui dobbiamo collaborare più strettamente. Faremo la nostra parte, e intendiamo assicurarci che i nostri sforzi siano in linea con le priorità del presidente e del fronte domestico", ha dichiarato Balakrishnan. Per volontà del governo del presidente Widodo l'Indonesia sta lavorando molto sulla formazione professionale e intende aumentare la sua capacità di formazione. Secondo Balakrishnan, Singapore può certamente dare una mano in questo campo. "Abbiamo un eccellente settore di formazione professionale a Singapore, e tutti i visitatori stranieri che hanno avuto la possibilità di vederlo sono rimasti molto impressionati", ha detto il ministro. Balakrishnan ha aggiunto che il fattore fondamentale è abbinare le competenze ai lavori emergenti, e che capacità come questa possono essere rilevanti per i paesi vicini. Il ministro degli Esteri indonesiano ha dichiarato che ci sono state trattative riguardo alla cooperazione in materia di manutenzione, riparazione e revisione di aeromobili e strutture nella zona di libero commercio Bbk (Batam, Bintan e Karimun). Singapore è impegnata nella zona Bbk da tempo, e il ministro degli Esteri ha commentato di apprezzare il rinnovato interesse dell'Indonesia. "Pensiamo che si presenteranno opportunità, nuovi investimenti e nuovi servizi, e siccome siamo così vicini, e in un certo senso integrati con il Batam e il Bintan, collaboreremo con l'Indonesia su queste nuove occasioni", ha detto Balakrishnan. (Fim)