Speciale infrastrutture: Serbia, ramo est Corridoio 10 sarà ultimato a ottobre

- Il ramo est del Corridoio paneuropeo 10 in Serbia sarà ultimato a ottobre: lo ha detto il ministro delle Infrastrutture della Serbia, Zorana Mihajlovic, secondo quanto riporta la stampa locale. Grazie al ramo est, ha ancora aggiunto il ministro, il paese sarà collegato con la Bulgaria e la Turchia. La tratta, secondo Mihajlovic, condurrà inoltre più rapidamente verso il Medio Oriente. "Questo per un piccolo Stato come la Serbia significa molto", ha infine osservato. Il ministro serbo delle Infrastrutture, Zorana Mihajlovic, ha fatto oggi visita ai cantieri del ramo est del Corridoio autostradale 10, situato nella parte sudorientale della Serbia. Il ministro ha deciso di compiere una visita di più giorni presso i cantieri di quel tratto del Corridoio 10 e a questo proposito è stato allestito il suo ufficio in un alloggio temporaneo presso i cantieri, nella località di Bela Palanka. (Seb)