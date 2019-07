Speciale infrastrutture: Thailandia, dal 29 luglio apre l'estensione della linea metro blu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte dell'estensione della linea blu della metro di Bangkok, inclusa la stazione di Sanam Chai, aprirà con un servizio di corse gratuite per due mesi dal 29 di luglio. Lo ha reso noto oggi l'Autorità dei trasporti rapidi di massa della Thailandia (Mrta). Il direttore dell'Mrta Pakapong Sirikantaramas ha riferito ad una conferenza stampa alla stazione di Sanam Chai che l'estensione della linea blu da Hua Lamphong a Tha Phra (un totale di 5 stazioni) sarà aperta al pubblico gratuitamente dal 29 di luglio al 28 di settembre, e aprirà ufficialmente il 29 di settembre. Le altre stazioni dell'estensione della linea blu verranno aperte gradualmente, ha aggiunto il direttore. Pakapong ha annunciato che nel periodo iniziale dei due mesi, i treni funzioneranno dalle 10 di mattina alle 16 di pomeriggio. La stazione di Sanam Chai, che è considerata la più bella della Thailandia, è vicina al Tempio del Buddha Sdraiato (Wat Pho), al Grande Palazzo Reale e ad altre attrazioni turistiche, e sarà perciò molto conveniente per i turisti. In seguito all'apertura completa l'anno prossimo, la linea blu di Bangkok funzionerà in cicli continui, evitando così di peggiorare la severa congestione del traffico nella città. (Fim)