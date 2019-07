Ucraina: elezioni parlamentari, partito di Zelensky punta ad ampia maggioranza

- Il partito Servitore del popolo, fondato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky soltanto pochi mesi fa, si avvia ad una vittoria trionfale alle elezioni parlamentari anticipate del 21 luglio. I sondaggi continuano a vedere la formazione in nettissimo vantaggio su tutte le forze concorrenti, avvicinandosi addirittura al 50 per cento dei consensi. Lo scenario più probabile per Servitore del popolo è dunque quello di ottenere la maggioranza dei seggi nella Verkhovna Rada, il parlamento di Kiev, una prospettiva che attesterebbe la validità della “scommessa” di Zelensky, che come primo atto della sua presidenza ha scelto di sciogliere la camera nazionale. Il capo dello Stato ha infatti puntato sulle elezioni anticipate per rafforzare il proprio ruolo all’interno delle istituzioni ucraine: una larga vittoria di Servitore del popolo permetterebbe a Zelensky di contare su un parlamento “amico”, che possa sostenerne le ambiziose proposte di riforma. (segue) (Res)