Ucraina: elezioni parlamentari, partito di Zelensky punta ad ampia maggioranza (2)

- Proprio su questo tema è intervenuto oggi il presidente, auspicando che il suo partito possa avvantaggiarsi di un’ampia maggioranza per “superare la politica del compromesso” vista negli ultimi 30 anni in Ucraina. “La maggioranza in parlamento ci permetterà di fermare la tradizione di fare patti segreti, vendere favori, scambiarsi posizioni e funzioni. Per questo vogliamo ottenere molti voti e raccogliere un ampio sostegno popolare, così da non dover scendere a compromessi con nessuno”, ha spiegato Zelensky. “Quando ci dicono che la politica dei compromessi è una cosa normale, mi viene da pensare che ci siano già stati abbastanza compromessi in questi 30 anni”, ha aggiunto il capo dello Stato. Liberarsi dunque di tutto ciò che appartiene al passato è il messaggio proposto dal presidente ucraino per queste elezioni, forte del vantaggio competitivo sugli altri partiti, tutti appartenenti a stagioni politiche precedenti e guidati da leader già ben noti sulla scena nazionale. Zelensky ha nei fatti ripreso la narrazione che già aveva impiegato nella campagna elettorale per le presidenziali e in particolare per il ballottaggio, quando sfidò Petro Poroshenko sul tema della credibilità delle proprie promesse ai cittadini e sui risultati di cinque anni alla guida del paese. (segue) (Res)