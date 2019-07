Ucraina: elezioni parlamentari, partito di Zelensky punta ad ampia maggioranza (3)

- In questi primi due mesi da capo dello Stato, Zelensky ha saputo smettere prontamente i panni del personaggio televisivo prestato alla politica, muovendosi piuttosto a suo agio in mezzo ai leader globali: le visite a Bruxelles, Parigi, Berlino, Ottawa hanno messo in evidenza come il nuovo presidente ucraino abbia interesse a mantenere gli impegni euro-atlantici di Kiev ed a presentarsi come interlocutore credibile per i partner occidentali. Al contempo, il tanto atteso primo contatto con Vladimir Putin è arrivato la scorsa settimana, tramite colloquio telefonico. Il tema dello scambio dei prigionieri è stato al centro della conversazione fra i presidenti di Ucraina e Russia, che probabilmente avranno nuovi modi di confrontarsi nei prossimi mesi, visto il generale clima di dialogo che sembra essere emerso in vista di una riapertura dei negoziati sul Donbass. La telefonata in questione vale in ogni caso come “riconoscimento” da parte di Putin dello status di parigrado del nuovo collega, un esito non scontato fino a pochi mesi fa. (segue) (Res)