Ucraina: elezioni parlamentari, partito di Zelensky punta ad ampia maggioranza (4)

- Sul fronte interno, Zelensky continua a promettere agli elettori le riforme che consentirebbero all’Ucraina di dispiegare tutto il proprio potenziale di sviluppo economico, identificando la lotta alla corruzione come elemento fondamentale in questo senso. La posizione di Servitore del popolo sul tema ha portato anche le altre formazioni a doversi adeguare, concentrando l’attenzione sulle dinamiche economiche e sulle prospettive future del paese. Se la vittoria alle presidenziali di Zelensky ha infatti dimostrato come gli ucraini siano principalmente interessati a migliorare la propria condizione economica, le elezioni parlamentari obbligano i partiti in corsa a dare risposte su questo argomento e ad abbandonare le narrazioni più belliciste e nazionaliste. Restano comunque dei dubbi in merito alla piattaforma elettorale di Servitore del popolo: i collaboratori di Zelensky e i candidati al parlamento della formazione sono tendenzialmente figure estranee alla politica, con una visione politica liberale e progressista, che però pagano inevitabilmente in esperienza. (segue) (Res)