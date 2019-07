Ucraina: elezioni parlamentari, partito di Zelensky punta ad ampia maggioranza (5)

- La tendenza populista emersa nella corsa alla presidenza di Zelensky potrebbe avere inevitabili effetti anche nell’attività parlamentare dei rappresentanti di Servitore del popolo, per quanto il ricorso a toni forti e a una retorica provocatoria sia piuttosto diffuso fra i politici ucraini. Per questo motivo, alcuni commentatori non hanno idee chiare su quale approccio potrebbe avere un tandem governo-parlamento sotto il diretto controllo del presidente Zelensky, specialmente per quanto riguarda le misure economiche. L’Ucraina resta un paese fortemente dipendente dal sostegno internazionale, come nel caso dei prestiti previsti dall’accordo con il Fondo monetario internazionale, e con una fragilità strutturale legata non solo alla corruzione ma anche alla scarsità delle infrastrutture e alla poca efficienza delle agenzie statali. Intere aree dell’Ucraina vivono in una situazione di depressione economica, in particolare le regioni orientali del paese, che secondo Zelensky dovrebbero essere oggetto di investimenti ingenti, grazie all’iniziativa di imprenditori locali ed esteri. Il presidente e il suo partito promettono di impegnarsi per risollevare il Donbass dalla crisi in cui è precipitato a causa della guerra, ma resta da capire quali siano le reali capacità delle istituzioni statali nel portare avanti un compito così oneroso. (Res)