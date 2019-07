Cooperazione: Unhcr, 10,5 milioni di rifugiati hanno ricevuto assistenza sanitaria nel 2018

- Nonostante il livello senza precedenti raggiunto dai continui esodi forzati nel mondo, l’anno scorso circa 10,5 milioni di rifugiati hanno ricevuto assistenza sanitaria grazie a programmi di sanità pubblica, all’attività delle organizzazioni per i rifugiati e di altri partner. È quanto emerge dal rapporto annuale Global Health Review, pubblicato oggi dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), che mette in evidenza le misure in materia di assistenza sanitaria, nutrizione, e accesso ai servizi idrici e igienico-sanitari adottate a favore di rifugiati, richiedenti asilo e comunità ospitanti in 51 paesi d’accoglienza. “La maggior parte dei rifugiati, l’84 per cento, è stato accolto in regioni in via di sviluppo in cui i servizi di base sono già sotto pressione; di conseguenza, i sistemi sanitari nazionali devono essere più che mai sostenuti per garantire ai rifugiati e alle comunità locali l’accesso a cure salvavita e assistenza sanitaria di base”, ha dichiarato George Okoth-Obbo, assistente dell’Alto commissario per le operazioni dell’Unhcr. Dal rapporto emerge che tra i progressi registrati nel 2018 vi è il calo del tasso di mortalità dei bambini rifugiati di età inferiore ai cinque anni, un importante indicatore dell’impatto delle misure sanitarie in contesti di emergenza. (segue) (Com)