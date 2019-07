Cooperazione: Unhcr, 10,5 milioni di rifugiati hanno ricevuto assistenza sanitaria nel 2018 (2)

- I tassi di mortalità registrati per questi bambini sono migliorati, passando da una media di 0,4 casi ogni mille al mese, nel 2017, a 0,3 casi su mille nel 2018. Ciò è avvenuto nonostante lo scorso anno si siano registrati continui arrivi di rifugiati provenienti da luoghi come il Myanmar, il Sud Sudan e la Repubblica democratica del Congo (Rdc) nei paesi confinanti. Il rapporto sottolinea inoltre i significativi progressi compiuti nell’inclusione dei rifugiati nei sistemi sanitari nazionali, evidenziando come alcuni paesi compiano sforzi notevoli per offrire maggiori possibilità ai rifugiati di accedere a regimi di assicurazione sanitaria e ad altri pilastri della previdenza sociale. In 37 paesi ospitanti, la maggior parte dei rifugiati ha accesso a vaccinazioni e cure per la tubercolosi, l’Hiv e la malaria al pari dei cittadini. Nel 2018 sono inoltre proseguiti gli sforzi per promuovere e facilitare l’accesso a servizi per la salute riproduttiva, tra cui l’assistenza alla maternità e ai neonati e la pianificazione familiare. Nell’80 per cento dei paesi in cui l’Unhcr sostiene le attività nel settore sanitario, il 90 per cento delle donne rifugiate ha partorito in strutture dotate di personale qualificato - la misura più efficace per ridurre la mortalità materna e neonatale e la morte del feto. (segue) (Com)