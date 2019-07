Cooperazione: Unhcr, 10,5 milioni di rifugiati hanno ricevuto assistenza sanitaria nel 2018 (4)

- Allarmano in particolare i tagli all’assistenza alimentare, in quanto i rifugiati spesso hanno poche alternative legali per aumentare il proprio reddito o ottenere accesso al cibo. Per soddisfare i propri bisogni di base molti ricorrono a strategie di sopravvivenza potenzialmente nocive che possono aumentare i rischi per la protezione, come ad esempio allontanare i bambini da scuola per mandarli a lavorare, elemosinare e vendere beni. L’integrazione della salute mentale nell’assistenza primaria rimane una priorità. I consulti psichiatrici effettuati (154 mila) rappresentano meno del due per cento rispetto al numero totale di visite mediche a cui i rifugiati si sono sottoposti nel 2018 – circa 7,5 milioni – presso l’Unhcr e le strutture sanitarie partner. A fronte di un flusso senza precedenti di esodi forzati nel mondo, e con 25,9 milioni di rifugiati in tutto il mondo, l’Unhcr chiede finanziamenti che contribuiscano a sostenere le sue principali attività, come i programmi sanitari. A metà 2019 è stato ricevuto solo il 30 per cento – 8,636 miliardi di dollari statunitensi – degli aiuti complessivi richiesti dall’Unhcr per finanziare servizi e programmi salvavita per i rifugiati in 131 paesi. (Com)