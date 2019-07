Lavoro: Ministero e Mise garantiscono massimo impegno su vertenze call center

- “Oggi il tavolo convocato con operatori e parti sociali, a cui hanno partecipato le agenzie governative Anpal e Inapp, è servito a mettere in piedi un percorso per risolvere quella che è una crisi strutturale del settore”. È quanto si apprende da una nota stampa diramata nel pomeriggio dall’organo di stampa del Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico. “Si è iniziato a parlare del futuro delle imprese e dei lavoratori in modo organizzato, con un progetto concreto – si legge nella nota - Occorre comprendere che il comparto è attraversato da una profonda trasformazione e che l’avvento del digitale sta cambiando radicalmente le richieste dei clienti. A ciò si aggiungono altre variabili, come la competizione sempre più serrata, il fenomeno delle delocalizzazioni, e ancor più la tutela dei diritti dei lavoratori, la loro riqualificazione professionale. Tutto questo ha bisogno di una visione comune, di una di cabina di regia che non si esaurisce con l’incontro di oggi”. “Il Governo è impegnato quotidianamente sui tavoli di crisi che coinvolgono alcune aziende di settore, in primis il caso Almaviva Contact a Palermo, per il quale Mise e il Ministero del Lavoro hanno già avviato delle interlocuzioni con i committenti”, recita in conclusione il comunicato. (Ren)